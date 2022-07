L’invité de cet épisode du Quatrième Mur est Jean-Louis Garçon. Comédien œuvrant principalement au théâtre et à la télévision, il s’est illustré notamment dans le célèbre Intra Muros, grand succès public, et la puissante Sizwe Banzi is dead, situé dans l’Afrique du Sud de l’Apartheid. Il revient pour nous sur son parcours atypique et son travail.

Le site personnel de Jean-Louis Garçon : https://jeanlouisgarcon.com