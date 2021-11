Nadja M est une artiste plasticienne qui utilise les techniques mixtes, son médium de prédilection, pour, non sans humour, distordre et se réapproprier la réalité, interroger notre rapport aux canons de beauté et à l’environnement. Proche du Dada, de l’ArtEcologie et du Pop Féminisme, son art unique est peuplé de figures en pleine mutation, qui déroutent et interpellent.