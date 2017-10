Le Placard- Contrer la rhétorique anti-genre avec Michela Marzano

Et si on analysait les débats sur le genre par le biais de la philosophie ? C’est ce qu’a voulu faire Michela Marzano dans son dernier livre « Papa maman le genre et moi« . La philosophe franco italienne écrit d’habitude sur le corps et sa fragilité, mais les débats virulents contre le mariage pour tous puis la PMA, en France et en Italie l’ont poussé à se pencher sur la question. L’expérience de son frère homosexuel aussi.