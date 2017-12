Le Placard – Avec le réalisateur Gurwann Tran van Gie

« Pourquoi nous détestent-ils ? », c’est la question que pose le réalisateur Gurwann Tran van Gie dans son film, qui sera diffusé lundi sur Planète +. Dans ce documentaire raconté à la première personne du singulier, il raconte son propre lien à l’homosexualité et à l’homophobie pour essayer de comprendre l’origine de la haine que son orientation sexuelle nourrit.

Gurwann Tran van Gie a gentiment accepté de répondre aux questions du Placard. Nous sommes revenus avec lui sur le format si particulier de ce documentaire, sa réception, le but qu’il s’était fixé. Nous avons parlé de l’homophobie en France et de sa résurgence lors des débats sur le mariage pour tous, et de la nouvelle bataille qui s’annonce sur la PMA pour toutes.

Une émission présentée par Colin & Loïc, et réalisée par Christophe.

Pourquoi nous détestent-ils ? Les homos, réalisé par Gurwann Tran van Gie, à voir sur Planète +, lundi 4 décembre à partir de 20h55.