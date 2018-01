Le PIEED #9

En 2018, partez du bon PIEED !

Etudiants et Développement et ses partenaires France Volontaires et Solidarité Laïque lancent la neuvième édition du prix du PIEED, à destination des étudiantes et étudiants diffuseurs de solidarité internationale en France. Un vrai soutien dans le développement de vos actions d’ECSI (Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale).

L’ECSI : Késako ?

Vous en faites peut-être déjà sans le savoir ! L’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI), c’est une démarche pédagogique qui vise à sensibiliser et mobiliser le public en France sur toutes les thématiques rattachées à la solidarité internationale, via des outils ludiques et interactifs. Les actions d’ECSI cherchent à provoquer une prise de conscience du public sur l’impact de nos actions quotidiennes dans le monde, pour faire naître des initiatives qui répondent aux besoins et aux problèmes de nos sociétés.

Vous travaillez dans un contexte interculturel et vous souhaitez partager votre vision d’une société ouverte sur le monde ? Vous souhaitez diffuser autour de vous votre expérience et vos connaissances en solidarité internationale, et faire s’engager d’autres personnes avec vous ? Alors le PIEED est fait pour vous !

Le PIEED, un soutien financier…

Le PIEED récompense chaque année 5 associations lauréates avec un soutien financier (1er prix : 5000€ ; 2ème prix : 4000€ ; 3ème prix : 3000€ ; 4ème et 5ème prix : 2000€). Les actions financées doivent se dérouler sur le territoire français et les subventions serviront à créer et diffuser un ou plusieurs outils de sensibilisation, qui interpellent le public de façon ludique et interactive. Retrouvez des exemples des projets lauréats des années précédentes sur le site du PIEED.

… et un accompagnement personnalisé !

Plus qu’un simple apport financier, l’équipe du PIEED s’engage à accompagner les étudiant·e·s à monter et à structurer leur projet le mieux possible. Le PIEED permet aussi aux associations de puiser un soutien efficace au sein des réseaux de ses partenaires, tant par la mise en relation avec des professionnel·le·s du milieu associatif de solidarité internationale, que par la valorisation de leurs initiatives dans le suivi de leurs projets.

3 mois…2…1… c’est parti !