Le Moyen-Orient bédouin // 24.10.2019

Aujourd’hui, si l’on vous parle de l’Arabie Saoudite, cela vous évoque sans doute en premier le pétrole et l’islam wahhabite, que le pays exporte tous deux à l’international. Vous pensez peut-être aussi à l’oppression des femmes, à l’alliance indéfectible avec les États-Unis, à la rivalité avec l’Iran et à la guerre aveugle menée chez le voisin yéménite. Bref, une image d’un pays entièrement, ou quasi entièrement faite de visions géopolitiques et géostratégiques qui ne rend pas forcément justice à ses habitants originels.

En effet, avant de devenir un état centralisé et une économie puissante basée sur l’or noir, ce pays grand comme quatre fois la France a eu une histoire qui ne se résume pas à la prise de la Mecque par le prophète en 622. Une histoire qui ne s’accorde pas bien avec nos manuels car faite en partie par des tribus nomades, les bédouins – qui ne se limitent d’ailleurs pas à la seule Arabie Saoudite – dont ils semble subsister peu de choses.

Selon le sociologue François Pouillon, l’Arabie Saoudite n’est pas un état bédouin, mais un état qui s’est formé contre les bédouins, et les a marginalisés, jusqu’à ce que le terme bédouin devienne péjoratif y compris dans la bouche des arabes.

Ce jeudi, les Voix du crépuscule s’arrêtent au Moyen-orient pour s’intéresser à ces tribus bédouines, en présence de François Pouillon, directeur d’études de l’EHESS, auteur de « Bédouins d’Arabie, Structures anthropologiques et mutations contemporaines ».

jeudi 24 octobre 2019, de 20h à 21h