Le Lobby x Thelma et Louise : L’activiste trans Lexie et la vague #MeTooGay / 02.03.2021

À l’occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, Le Lobby accueille l’équipe de l’émission féministe Thelma et Louise pour un crossover inédit ! Au programme : la défense des transidentités avec Lexie, et le mouvement #MeTooGay.

Elle n’a lancé son compte Instagram Aggressively Trans qu’en décembre 2018, et pourtant, et à seulement 25 ans, Lexie est déjà une figure incontournable du militantisme trans. Elle vient de faire paraître « Une histoire de genres – Guide pour comprendre et défendre les transidentités » aux éditions Marabout, un ouvrage conséquent, fruit d’un long travail de recherche.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lexie – elle (@aggressively_trans)

En seconde partie d’émission : quelles leçons tirer de la vague #MeTooGay ? Est-elle un prolongement de #MeToo ? Les violences qu’elle entend dénoncer sont-elles spécifiques au milieu gay ? Nous en parlons avec le sociologue Arnaud Alessandrin, qui publie « Déprivilégier le genre » aux éditions Double Ponctuation, et avec la journaliste Clémence Allezard, qui a produit en décembre dernier pour France Culture une série documentaire baptisée « Violé•es : une histoire de dominations ».

Côté chroniques

Dans sa chronique, Ixpé des Disques du Lobby nous fait découvrir la DJ et militante queer Cheetah.

Retrouvez Ixpé chaque mercredi sur sa plateforme Les Disques du Lobby sur SoundCloud !

Avec Antoine, chaque mois, on lit. Et aujourd’hui, on lit des meufs :

Vilaines filles, Pauline Verduzier (éditions Anne Carrière)

Présentes : Ville, médias, politique : quelle place pour les femmes ? , Lauren Bastide (éditions Allary / La Poudre)

, Lauren Bastide (éditions Allary / La Poudre) Entre nos lèvres, Céline Malvo & Margaux Rol (éditions Michel Lafon)

Le premier numéro de la revue féministe La Déferlante

On écoutera aussi Lucie, chroniqueuse de l’équipe de Thelma et Louise, qui reviendra sur une récente étude montrant que la généralisation du télétravail a fait pesé encore plus fort la charge mentale sur les épaules des femmes.

Enfin, Gouine des champs nous fait découvrir Le Village aux dames, un projet d’écolieu inclusif utopique développé par The Lez Team. La cagnotte est ici ! On retrouve Gouine des champs sur son compte Instagram !

Dans vos agendas

🗣️ Antoine vous parle de l’association féministe intersectionnelle Humans for Women recherche des bénévoles pour donner des cours de français le dimanche en début d’après-midi aux femmes exilées qui recherchent un peu de paix et un nouveau départ en France.

✊ Colin vous donne rendez-vous le 6 mars à l’occasion d’une marche organisée par plusieurs collectifs étudiants contre les violences sexuelles dans le secondaire. Toutes les infos sont là !

…

Programmation musicale

— Arigato Massaï, Rugir (2021)

— Cheetah, Afro Weirdo (2020)

L’équipe — Présentation : Colin Gruel, Victor Samoth-Panetti, Pauline Linard-Cazanave et Delya Lopes. Chroniques : Gouine des champs, Antoine et Lucie Clara Spindler, Ixpé. Réalisation : Margot Page. Réseaux sociaux : Antoine. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram, et podcastez-nous sur vos applis (Spotify, Deezer, Apple Podcasts et PodcastAddict) !