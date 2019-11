Le Lobby : The Cold Kid et musique queer (12.11.2019)

L’équipe du Lobby décortique l’actualité LGBTI+ avec son invitée queer The Cold Kid qui a sorti son premier EP « (d)ébauches ». On y discute d’Adèle Haenel, du lien entre Chris et Zazie, d’une application pour découvrir son homosexualité, de la chaleur étouffante dans un studio tout petit, de la Mutinerie, de ce qu’est la communauté LGBTI+, de Dalida et des robes pailletées.

Vous pouvez retrouver The Cold Kid et sa musique queer le 21 novembre au Réfectoire des Cordeliers (Paris 6e) à l’occasion de la Nuit des Lauréats.

Les lobbyistes vous proposent ce mois-ci un concert avec TR/ST et Ela Minus le 24 novembre au Trianon et de la lecture avec Find Me, un roman écrit par André Aciman et sorti le 29 octobre qui constitue la suite de Call me by your name. Objet sonore aussi précieux que nécessaire, les lobbyistes vous conseillent également de binge-écouter les quatre épisodes de Sortir les lesbiennes du placard, la série documentaire signée Clémence Allezard et réalisée par Somany Na. Et si vous préférez vous enfoncer dans un fauteuil de salle de cinéma le temps d’une séance, profitez du festival Chéries Chéris pour faire le plein de films et docus LGBTIQ+ du 19 au 26 novembre à Paris.

Rendez-vous le 10 décembre 2019 pour la prochaine réunion du Lobby et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux (on a Facebook, Twitter et Instagram).

Présentation : Julie et Colin

Chroniques : Mathilde et Victor

Réalisation et production : Julie

Émission diffusée le 12 novembre 2019