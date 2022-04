Le Lobby : Six ans après la loi abolitionniste, où en sont les travailleureuses du sexe ? / 26.04.2022

Le Lobby ouvre son micro aux travailleureuses du sexe, six ans après la loi renforçant la lutte contre le « système prostitutionnel ».

Depuis le 13 avril 2016, le racolage public n’est plus pénalisé. En revanche, ce sont désormais les clients qui le sont. Ce jour-là, une loi souhaitant lutter contre la prostitution en accompagnant les travailleureuses du sexe dans des parcours de sortie de la prostution est promulguée. Ses conséquences sont bien plus vicieuses : une plus grande précarisation, des risques sanitaires plus importants, et une sécurité remise en cause. En 2018 et en 2020, les meutres de Vanesa Campos et de Jessyca Sarmiento, deux travailleuses du sexe transgenres exerçant au bois de Boulogne, l’ont tristement rappelé.

Six ans et une pandémie plus tard, où en est-on ?

On en parle avec :

Mimi , présidente d’Acceptess-T

, présidente d’Acceptess-T June Lucas , juriste, responsable juridique d’Acceptess-T

, juriste, responsable juridique d’Acceptess-T Billie, militante du Strass, le Syndicat du Travail Sexuel

