Le Lobby : Queerer la famille avec Gabrielle Richard / 31.01.2023

L’équipe du Lobby, c’est un peu comme une grande famille. Alors ce mois-ci, avec la sociologue queer Gabrielle Richard, on se demande comment « faire famille autrement ».

Quand on queer, la famille c’est un concept qui peut faire peur. Celleux qui sont rentrées auprès de la leur le mois dernier pour les fêtes en ont peut-être fait l’expérience. Et puis c’est un horizon qui devient très lointain quand on découvre sa transidentité ou son homosexualité par exemple. Avec la dernière révision de la Loi Bioéthique, les femmes lesbiennes ont un peu plus de chances de devenir parentes, en passant par une PMA. Pour les autres, ça reste encore très difficile.

Il faut dire que le mythe de la famille nucléaire, avec deux enfants, si possible un garçon et une fille, est particulièrement tenace. En fait, la parentalité est « le bastion le plus imprenable de la normativité ».

C’est ce qu’explique la sociologue québécoise queer Gabrielle Richard. Elle a consacré à la thématique de la famille une grande partie de son travail. Dans son ouvrage Faire famille autrement (éd. Binge Audio), elle est partie interroger celleux qui, envers et contre tout, ont créé d’autres façons de voir la filiation et la parentalité, qui dégenrent leur langage et s’éloignent des schémas préconçus, en un mot qui queerent la famille. Des familles queers donc, mais pas que, qu’elle a rencontré avec un regard de sociologue, mais aussi avec son regard de parent, en couple avec une personne non-binaire.

Ce n’est pas qu’on ignore, c’est qu’on refuse de voir. On refuse d’accepter que la procréation puisse être détachée de l’hétérosexualité. De reconnaître qu’il est possible de faire famille sans miser sur la complémentarité homme-femme. De concevoir que la nature de nos gamètes n’a a priori rien à voir avec notre identité ou avec le lien social qu’on entretiendra avec l’enfant à naître. — Gabrielle Richard, Faire Famille autrement

