Le Lobby : On fait des sales bruits, des sales nuits avec P.R2B / 1.02.2022

La fière équipe du Lobby reçoit la chanteuse P.R2B, qui a sorti en octobre son premier album « Rayons Gamma » !

De son vrai nom Pauline Rambeau de Baralon, P.R2B grandit à Bourges, dans le Cher. Elle écoute Brigitte Fontaine, Barbara, Mylène Farmer. Très tôt, elle écrit ses premières chansons mais les garde pour elle. En 2017, tout juste diplômée de la Fémis, grande école de cinéma à Paris, elle sort une première chanson, Ocean Forever. Et puis ce sera un premier EP, en septembre 2020, et finalement l’album en octobre dernier, un savant mélange de chanson française et mélancolique, et de tubes énergisants.

P.R2B sera en concert à la Cigale le 23 mars 2022 !