Le Lobby : Mineur•es et transgenres avec Jena Selle et le Refuge dans la tourmente / 05.01.2021

Bonne année 2021 ! Pour sa première réunion de l’année, Le Lobby a décidé de rendre hommage aux personnes trans décédées l’année dernière, et s’intéresse plus particulièrement à la question des jeunes et mineur•es trans avec l’activiste trans Jena Selle. En seconde partie, nous recevrons Yohann Allemand, fondateur du Collectif d’ancien•nes du Refuge.

Mais avant tout, on commence par un résumé de l’année 2020. Parce qu’il n’y a pas eu que le coronavirus, ces 366 jours ont été marqués par de beaux souvenirs, et aussi quelques déceptions. 2020 c’était des séries, des coming-out et de la solidarité, des trahisons et une partouze…

Comment aider les enfants et mineur•es transgenres ? Rencontre avec la militante Jena Selle

Moins d’un mois après le suicide d’une lycéenne trans dans le Nord de la France, nous nous demandons ce que l’on peut faire pour aider les jeunes trans. À quelles difficultés spécifiques font iels-face ? Pourquoi sont-iels les cibles idéales des transphobes ? Comment mieux les prendre en compte ? Quel rôle joue l’école dans leur mal-être ?

Autant de questions que nous poserons à Jena Selle, activiste transgenre, qui militante notamment au sein de l’ExisTransInter et de Transgender Europe.

Et pour aller plus loin, on vous recommande toujours chaudement d’aller voir Petite fille, le documentaire de Sébastien Lifschitz, à voir gratuitement sur Arte.tv jusqu’au 30 janvier. Ça se passe par ici.

Parents d’un enfant trans, vous ne savez pas comment réagir ? Jena Selle vous renvoie notamment vers le WikiTrans, et vers la ligne d’écoute de l’association Contact <3.

Le Refuge dans la tourmente après les révélations de Médiapart

Les journalistes David Perrotin et Youen Tanguy livraient le mois dernier une vaste enquête épinglant le management par la terreur, la gestion financière douteuse ou encore l’encadrement insuffisant et même dangereux des jeunes au sein du Refuge. Cette association emblématique, jouissant de larges dons publics et s’attirant les faveurs de politiques de gauche comme de droite, n’aime visiblement que très peu la contestation.

Suite à ces révélations, un Collectif des anciens jeunes et bénévoles s’est monté. Nous recevons son président, Yohann Allemand.

🌈 Vos témoignages sont précieux pour nous ! Si vous le souhaitez, vous pouvez envoyer vos témoignages en DM ou sur le mail : collectifdetermine@gmail.com

Côté chroniques

Chaque mois, le DJ Ixpé vous parle de son coup de cœur queer. Aujourd’hui : Queer Faith and the Many — Radical Faeries, un projet singulier qui s’écrit au pluriel. 🎶

Retrouvez Ixpé sur sa plateforme Les Disques du Lobby, qui propose chaque semaine un inédit d’un•e artiste LGBTI. Des morceaux libres de droit, et résolument queers !

Lady Gaza vous présente ses vœux pour l’année 2021. 🍾

Enfin, Alexandra vous dresse le portrait de Jean Le Bitoux, fondateur de l’emblématique Gai Pied. 📰

Et dans vos agendas…

Pour bien commencer 2021 malgré la fermeture des lieux culturels…

📚 Colin vous suggère On ne choisit pas qui on aime, de Marie-Clémence Bordait-Nicaise (éditions Flammarion)

🎬 Victor vous renvoie vers Ton nom en plein cœur de Patrick Liu, à voir sur Netflix.

🎞️ Alexandra vous parle de Baltringue, le court-métrage de Josza Anjembe, en lice pour les Césars, est à voir en ce moment sur le site de TÊTU.

📖 Et enfin, Lady Gaza vous ordonne de lire La Petite dernière, le magnifique roman de Fatima Daas publié en septembre.

Programmation musicale

— Frankie Simone, Slow it down (2020)

— Queer Faith & The Many, Au-delà (2021)

