Le Lobby : Mansfield.TYA et la PMA pour toutes / 30.03.2021

Le Gouinistan en force ce soir sur Radio Campus Paris ! L’équipe du Lobby reçoit Carla Pallone et Rebeka Warrior, les icônes queers qui composent le duo Mansfield.TYA. En seconde partie d’émission, on fait le bilan de 10 ans de militantisme pro-PMA avec Veronica Noseda.

« Monument Ordinaire », c’est le titre du cinquième album de Mansfield.TYA, un album qui paraît chez le nouveau label Warrior Records. Des chansons dansantes, moins sombres que les précédents disques, exactement ce qu’il nous fallait en ces temps pandémiques. Les deux icônes lesbiennes Rebeka Warrior et Carla Pallone nous racontent la conception de cet album.

Il y a 9 ans, le candidat François Hollande promettait l’ouverture de la Procréation Médicalement Assistée aux couples de femmes lesbiennes et aux femmes seules. Aujourd’hui, après de multiples reports et avis du Conseil d’Etat ou du Comité Consultatif National d’Ethique, la PMA devrait être définitivement adoptée lors de son prochain et enfin dernier passage à l’Assemblée Nationale. Alors victoire en vue ou occasion manquée pour la communauté LGBTI+ ? On fait le point avec la militante lesbienne et féministe Veronica Noseda, membre du collectif OuiOuiOui, des Dégommeuses ou encore du collectif La Barbe.

Côté chroniques

Lady Gaza, la daronne du crew (autoproclamée) nous parle d’amour et de familles révolutionnaires, et raconte son propre parcours de PMA.

Chaque mois, le DJ Ixpé vous parle de son coup de cœur queer. Aujourd’hui : Kirara, une jeune drag queen lyonnaise.

Retrouvez Ixpé sur sa plateforme Les Disques du Lobby, qui propose chaque semaine un inédit d’un•e artiste LGBTI. Des morceaux libres de droit, et résolument queers !

Antoine, le libraire du Lobby, nous donne de quoi bien remplir nos bibliothèques. À découvrir, donc :

En quête d’un grand peut-être, Tom et Nathan Lévêque

Féminisme Washing, Léa Lejeune

Le Palais des deux collines, Karim Kattan

Combats et métamorphoses d’une femme, Édouard Louis

Kerozen, Adeline Dieudonné

Retrouvez Antoine sur son compte Instagram Les livres du Lobby !

Et puis on retrouve bien sûr Gouine des champs qui s’est demandée si l’autrice de BD Alison Bechdel était elle aussi une gouine des champs…

Dans vos agendas !

Programmation musicale

— Mansfield.TYA, Ni morte ni connue (2021)

— Kirara, Nuclear Winter (2021)

L'équipe — Présentation : Colin Gruel & Victor Samoth-Panetti. Chroniques : Gouine des champs, Antoine, Lady Gaza et Ixpé. Réalisation : Margot Page. Réseaux sociaux : Antoine.