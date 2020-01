Le Lobby / ‘Les dessous lesbiens de la chanson’

Le Lobby a décidé de commencer 2020 sur une note d’optimisme, en chanson. Nos invitées ont publié Les dessous lesbiens de la chanson aux éditions iXe, une enquête dans 40 chansons au texte parfois ambigu… et parfois totalement translucide.

Bonne année à toutes et à tous !

Ce mois-ci dans Le Lobby, on fait comme tout le monde, on fait le bilan. De l’année passée, de la décennie passée. Du Portrait de la jeune fille en feu à Bilal Hassani en passant par Un appartement sur Uranus ou le coming-out séropositif de Jonathan Van Ness (Queer Eye), vous saurez tout de ce qui a fait battre nos queers petits cœurs l’année passée.

Mais surtout, après une année riche en combats et surtout en victoires, on a décidé de chanter un peu, histoire de se donner de la force pour une année qui ne nous fera pas plus de cadeaux que les précédentes.

Saviez-vous que ‘Maman a tort‘ raconte un coming-out très osé ? Que Louis de Bavière est une sacrée icône lesbienne ? Que derrière ‘Joe le taxi‘ ne se cache pas un homme hétérosexuel ? Léa Lootgieter et Pauline Paris ont publié Les dessous lesbiens de la chanson, une enquête fascinante qui nous replonge dans les années folles, dans l’univers du cabaret, des paillettes et des strass, ou encore au royaume des femmes-cheval, le tout savamment illustré par Julie Feydel. Juliette Armanet, Colette Mars, Suzy Solidor, Mylène Farmer… Vous saurez tout de ce qu’elles ont vraiment voulu dire dans ce très joli livre publié aux très féministes éditions iXe.

Dans notre émission également, Victor nous raconte la fois où il a été présenté comme « le meilleur ami » de l’homme avec qui il était marié, parce qu’on ne parle pas aux enfants de ce qui fait peur comme l’homosexualité ou les gilets jaunes... Il faut l’écouter pour le croire.

Et puis Daphné nous expliquera pourquoi la présence d’affiches anti-PMA et anti-IVG d’alliance VITA à la gare du Nord est extrêmement problématique…

Programmation musicale :

Carmen Maria Vega – ‘J’ai tout aimé de toi’

Jane Birkin – ‘Rupture au miroir’

L’explication de texte de ces deux morceaux est à retrouver dans Les dessous lesbiens de la chanson, paru aux éditions iXe.

