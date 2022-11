Le Lobby : L’amour en révolutions à l’Institut du monde arabe / 08.11.2022

L’équipe du Lobby s’est rendue à l’Institut du monde arabe pour l’exposition Habibi – Les révolutions de l’amour.

Habibi, « mon chéri » en arabe, c’est le nom que porte une sublime exposition à voir jusqu’au 19 février 2023 à l’Institut du monde arabe. Des artistes divers, du Maroc à l’Iran, y racontent comment l’identité de genre se questionne, comment l’homosexualité se vit secrètement, et comment tous ces questionnements agitent aussi le monde arabe, plus de 10 ans après les Printemps arabes et alors qu’une révolte féministe s’empare de l’Iran.

Avec nous pour en parler :

— Nada Madjoub, co-commissaire de l’exposition

— Sido Lansari, artiste marocain qui expose ses oeuvres à l’IMA.

Les Disques du Lobby

Désormais, les Disques du Lobby, c’est chaque mois un·e artiste à découvrir en live ! Et ce mois-ci, Ixpé nous fait découvrir la pop aux accents eighties de Fred Skitty. Elle nous joue son morceau Stay true, extrait de son premier EP, Belonging to the night.

Dans l’actualité queer…

Notre tour de la planète queer passe aussi par le Brésil, quelques jours après la défaite du président d’extrême-droite Jair Bolsonaro. Après 4 ans de règne d’un pouvoir crachant son homophobie et sa misogynie, c’est le retour de Lula, figure de la gauche brésilienne. La communauté LGBTI+ a-t-elle des raisons d’espérer voir survenir des jours meilleurs ? On en parle avec Sébastien Tüller, responsable LGBTI+ d’Amnesty International France.