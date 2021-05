Le Lobby : «La première marche» et la transphobie dans le sport / 25.05.2021

L’été approche et ses cortèges de pride aussi. Et cette semaine, les fiertés sont partout : à Saint-Denis, sur les stades et les terrains de sport, dans les années folles, ou encore au cinéma…

En octobre 2020 sortait La Première marche, un film documentaire jubilatoire dans lequel Baptiste Etchegaray et Hakim Atoui ont suivi les coriaces organisteur•ices de la première marche des fiertés en banlieue. Le film est désormais visible sur MyCanal et on vous le recommande. Les deux réalisateurs sont avec nous pour en parler.

En seconde partie d’émission, on se demande comment lutter contre la transphobie et la transmisogynie dans le sport, avec Félix Pavlenko, doctorant en étude de genres qui travaille sur les pratiques sportives des personnes trans, et avec Constance Lefebvre, membre du collectif Toutes Des Femmes. Et alors que la Fédération Française de Rugby vient de publier un nouveau règlement plus inclusif pour les personnes trans, on a ouvert notre micro à Alexia Cérénys, porte-parole de la FFR et première joueuse de rugby trans à évoluer en première division.

Côté chroniques…

Ixpé des Disques du Lobby vous fait découvrir Drama Troll et son titre Weaving Birds, un titre qui. coup sûr nous aurait fait remporter l’Eurovision.

Zoé, la nouvelle recrue du Lobby, nous raconte son voyage onirique dans le Paris lesbos des Années folles.

«La fierté est en pointillés, la honte en continu» : Lady Gaza nous raconte des histoires de coming-out en Seine-Saint-Denis.

Programmation musicale

• Hoshi — Allez là (2021)

• Drama Troll —Weaving Birds (2021)

L'équipe — Présentation : Colin Gruel & Victor Samoth-Panetti. Chroniques : Lady Gaza, Zoé Neboit et Ixpé. Réalisation : Margot Page. Réseaux sociaux : Antoine.