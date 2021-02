Le Lobby : « La Petite dernière » de Fatima Daas et les queers handi•es / 02.02.2021

L’autrice Fatima Daas revient sur «La Petite dernière», un premier roman puissant paru en août dernier. En seconde partie d’émission, la parole est aux queers en situation de handicap avec la militante Celine Extenso.

Dans « La Petite dernière« , Fatima Daas raconte à la première personne la vie d’une jeune femme algérienne née en France, musulmane et lesbienne, pieuse et rebelle… Un roman où les identités se confrontent sans s’annuler les unes les autres. Fatima Daas nous racontera ce que ce roman a eu de libérateur et comment il a été reçu.

« Je m’appelle Fatima Daas.

Je suis musulmane, alors j’ai peur :

Que Dieu ne m’aime pas.

Qu’Il e m’ame pas comme je L’aime.

Qu’Il m’abandonne.

De ne pas être celle que je « devrais ».

De remettre e question ce que Dieu m’a commandé de faire. »

En seconde partie, on s’intéresse à celles et ceux qui sont en marge dans le mouvement queer : les personnes en situation de handicap. Le milieu queer leur laisse-t-il assez de place ? À quels obstacles spécifiques font-iels face ? On en discutera avec la militante Celine Extenso.

Avec Gouine des champs, comme tous les mois, on voyage dans les terroirs queers, et ce mois-ci on se rend sur les traces de Claude Cahun et Marcel Moore, deux résistantes lesbiennes. Rendez-vous sur le site de Queercode pour en savoir plus ! Gouine des champs est aussi à retrouver sur son compte Instagram, où elle célèbre les queers des campagne.

Chaque mois, le DJ Ixpé vous parle de son coup de cœur queer. Aujourd’hui : Rouge Mary, une artiste trigenre résolument groove.

Retrouvez Ixpé sur sa plateforme Les Disques du Lobby, qui propose chaque semaine un inédit d’un•e artiste LGBTI. Des morceaux libres de droit, et résolument queers !

Le libraire de la bande Antoine a lu les nouveautés queers de cette rentrée littéraire, et il vous aide à remplir l’étagère queer de votre bibliothèque. Antoine vous recommande donc :

Enfin avec Alexandra, on reviendra sur la vie de l’autrice lesbienne et féministe Monique Wittig.

