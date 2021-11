Le Lobby : « Free from desire », enquête en territoire asexuel et le Chéries-Chéris / 9.11.2021

Le Lobby, c’est votre dose de queerness mensuelle, avec ce mois-ci le nouveau podcast d’Aline Laurent-Mayard consacré à l’asexualité, et la 27e édition du festival Chéries-Chéris.

Aline Mayard-Laurent est asexuelle, elle ne ressent que peu ou pas d’attirances sexuelle et romantique. Pourtant, aujourd’hui, elle vient de devenir parent. Dans Free From Desire, son nouveau pocast, elle sort autant un autoportrait intime qu’une invitation à réfléchir à nos propres désirs.

Free From Desire est une production Paradiso qui s’écoute sur toutes les plateformes de podcast !

Le mois de novembre est le mois de la déprime par excellence, mais c’est aussi celui du festival Chéries-Chéris, le festival du film LGBTQ+ de Paris. Avec le délégué général du festival Grégory Tilhac, on dresse un bilan de 26 ans de festival, et on jette un œil à la programmation de cette année !

Comme chaque mois, Ixpé des Disques du Lobby vous fera découvrir une nouvelle pépite. Vous pouvez le retrouver sur son SoundCloud : https://soundcloud.com/lesdisquesdulobby

