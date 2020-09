Le Lobby d’été // Y a-t-il une musique queer ?

Pour finir l’été, on a décidé de s’inviter chez Xavier Paufichet, DJ plus connu sous le nom d’Ixpé, qui a lancé pendant le confinement la plateforme « Les Disques du Lobby ».

Avec sa plateforme, Xavier Paufichet souhaite apporter de la visibilité à des artistes LGBTI, qui subissent de plein fouet la crise sanitaire qui s’ajoute aux discriminations habituelles. Chaque mercredi, retrouvez sur Les Disques du Lobby un titre inédit d’un•e artiste queer !

Avec Xavier Paufichet, on a parlé de genres musicaux, de visibilité et de représentation, de Chris et de Bilal Hassani.

Et dans la deuxième partie de l’émission…

Cet été, Louise vous propose de vous replonger dans la vie de militantes LGBTI célèbres. Aujourd’hui, une évocation de Marielle Franco, assassinée l’année dernière. Au sommaire également de notre émission : l’agenda de Maxime et le choix musical de Jonathan…

Dans vos agendas

• Castle swimmer, à lire sur la plateforme Webtoon

• Heartstopper, d’Alice Oseman

• The story of Fire Saga, le film Netflix parfait pour les fans de l’Eurovision