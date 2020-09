Le Lobby d’été // Où sont les « quiet gays » ?

Quelle place pour les introverti•es dans une communauté qui aime sortir ? On en parle avec Laureline Lévy, gérante de La Constellation, un nouveau tiers-lieu queer sans alcool à Paris.

Est-ce qu’on est vraiment queer quand on aime sortir, quand on est pas fan de Lady Gaga et quand la Marche des Fiertés est davantage synonyme de musique forte et d’anxiété sociale ? Si aujourd’hui la communauté LGBTI n’est plus tout à fait le peuple nocturne qu’elle fut il y a quelques décennies, la fête est encore très présente dans la culture queer. Mais comment faire quand on n’y trouve pas son compte ? Quand on ne boit pas ? Ou quand on est neuroatypique ? Aujourd’hui, avec Laureline Lévy de La Constellation, on va s’intéresser aux « quiet gays », auxquels Hannah Gadsby rendait hommage il y a 2 ans dans son spectacle Nanette.

La Constellation a ouvert au 13, rue Dussoubs dans le 2e arrondissement de Paris.

Et dans la deuxième partie de l’émission…

Ensuite, place aux quiet gays du Lobby ! Le portrait de la semaine, l’agenda de Victor et bien sûr le choix musical de Jonathan, qui s’est porté aujourd’hui sur la chanteuse lesbienne Soko, et sa délicieuse balade Looking for love.

Alexandra s’est plongé dans la vie de l’avocate féministe Gisèle Halimi, décédée pendant l’été. Elle nous propose un portrait en sons de cette figure incontournable.

Et dans son agenda, Victor vous raconte ce qu’il a fait de ses vacances, voici ses recommandations :

• Deux livres à lire : La meilleure part des hommes et Faber de Tristan Garcia ;

• un film à (re)voir : My own private Idaho, de Gus Van Sant ;

• et une série à regarder : Umbelievable, à voir sur Netflix.



Le Lobby est une émission présentée et réalisée par Colin, préparée avec Victor, Alexandra et Jonathan, et mise en onde par Jonathan Carasse. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et écoutez-nous sur toutes les applications de podcast !