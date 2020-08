Le Lobby d’été // Best-of #1

Cette semaine dans notre Lobby d’été, on passe en revue les meilleurs moments de la saison 1 de votre magazine queer préféré

Elles étaient venues nous rendre visite en mars : Hanane et Chloé, militantes lesbiennes du collectif Femmes en lutte 93 avaient parlé avec nous de féminisme, d’anticapitalisme et d’antiracisme, et avaient retourné le studio avec leur pêche et leur envie de se battre.

Il était venu nous raconter son expérience de thérapie de guérison en décembre aux côtés de Jean-Loup Adénor et Timothée de Rauglaudre, auteurs de Dieu est amour (2019, Flammarion), une enquête choc sur les thérapies visant à guérir l’homosexualité en France. Nous écouterons le témoignage de Cyrille de Compiègne, jeune homme trans aujourd’hui vice-président de l’association LGBTI chrétienne David et Jonathan.

Côté chroniques, nous réécouterons Louise nous parler de féminisme, ou plutôt de masturbation. Vous allez voir c’est lié. Une chronique initialement diffusée en avril. Plaisir également de réécouter les mots chaleureux de la journaliste lesbienne Élodie Font, elle nous avait envoyé une carte blanche dans cette même émission.

Enfin, on se quittera en musique avec une rediffusion du live de Refuge, qui nous avait présenté son deuxième album, Hunger, au mois de juin.

Le Lobby revient dans deux semaines avec un nouveau best-of, et puis en septembre, retour aux studios !