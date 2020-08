Le Lobby d’été // Best-of #2

Le Lobby d’été, c’est un vendredi sur 2 à 14 heures sur Radio Campus Paris. Cette semaine encore, Radio Campus Paris est en vacances, alors au Lobby on vous propose de réécouter les meilleurs moments de la saison 1 !

On réécoutera d’abord la drag-queen Minima Gesté. En février, elle était venue nous parler de son engagement pour de multiples causes, avec le BAAM (Bureau d’accueil et d’accompagnement des migrants) ou auprès des femmes en chambre de l’Ibis Batignolles… À l’heure où le RuPaul’s Drag Race a sorti le drag de la culture underground partout dans le monde, le drag s’en retrouve-t-il redéfini ?

Ensuite, on entendra la chronique de Victor, et l’hommage émouvant qu’il avait rendu en mars à son amie Angy, disparue, qui l’a aidé à s’affirmer plus jeune.

Pendant le confinement, nous avons rencontré Awenn, qui anime sur Instagram le compte Tds_Vs_Grindrr. Alors que la crise sanitaire a durement touché les travailleureuses du sexe, sa parole est d’autant plus puissante et précieuse.

Avant de se quitter, nous réentendrons la chronique de Léo, qui reviendra sur ses quelques années de militantisme queer, et dont il tirait une leçon principale : rien n’est jamais acquis.

Et puis nous finirons en musique, avec le live de Refuge, qui nous interprétera un titre de son deuxième album Hunger, qui était venu nous présenter en juin.

Le Lobby sera de retour dans deux semaines pour une nouvelle émission ! D’ici là, on se retrouve sur Facebook, Twitter, Instagram, et sur toutes les applications de podcast !