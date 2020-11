Le Lobby // « 40 LGBT+ qui ont changé le monde » de Florent Manelli & la diaspora queer avec Joëlle Sambi-Nzeba

Le Lobby se reconfine, mais ne perd pas une occasion de s’accaparer les ondes de Radio Campus Paris ! Notre mensuelle queer continue, ce soir avec Florent Manelli, qui publie le tome 2 de « 40 LGBT+ qui ont changé le monde » aux éditions Lapin, et avec la militante afroféministe lesbienne et congo-belge Joëlle Sambi-Nzeba, qui réalise actuellement un documentaire sur les LGBT de la diaspora congolaise.

Un an après une première série de quarante portraits de militant•es queers qui ont fait avancer nos combats, Florent Manelli récidive avec un deuxième tome toujours aussi haut en couleur qu’il publie aux éditions Lapin. Vous connaissez sans doute Janelle Monaé (page 14) ou RuPaul (page 186)… Mais avez-vous déjà entendu parler de la militante trans Miss Major Griffin-Gracy, comparse de Marsha P. Johnson et de Sylvia Riviera, ou de la figure intersexe, non-binaire et latinx Hida Viloria ?

Pour se procurer le tome 2 de « 40 LGBT+ qui ont changé le monde », rendez-vous sur leslibraires.fr :).

En seconde partie, on se demande si les queers de la diaspora africaine ont le mal du pays. Pour en parler avec nous, la militante lesbienne afroféministe congo-belge Joëlle Sambi-Nzeba est venue nous confier son histoire. Née à Bruxelles, elle grandit à Kinshasa, en République démocratique du Congo, colonisé par la Belgique jusqu’à l’indépendance en 1960. Elle vit aujourd’hui à Bruxelles, et réalise son premier documentaire, Pinkshasa Diaspora, qui s’attachera à donner la parole à ses adelphes queers venus de Kinshasa.

Côté chroniques…

Ours, crevette, panda… Sur Grindr et ailleurs, les hommes gays se donnent tout un tas d’animaux. Antoine, notre envoyé spécial sur Grindr, interroge ces appellations, qui glissent parfois dangereusement vers le racisme ou la grossophobie…

Dans La Diagonale du Queer, notre Gouine des champs nous emmène dans le département des Landes, en Nouvelle-Aquitaine, pour découvrir le collectif féministe Team Sama.

On accueille aussi une nouvelle chroniqueuse, Lady Gaza, qui nous raconte sa vie de daronne lesbienne racisée des quartiers.

Enfin, comme chaque mois, on finira par le portrait d’Alexandra, qui vous propose de découvrir la vie de Barbara Gittings, militante lesbienne américaine ayant lutté pour la dépsychiatrisation de l’homosexualité, et dont la vie sera bientôt adaptée en série par Steven Canals, producteur de la série Pose.

Dans vos agendas !

• Florent Manelli vous recommande tous les livres d’Audre Lorde, poétesse lesbienne féministe afro-américaine, et plus spécifiquement Sister Outsider.

• Lady Gaza vous propose un autre livre, celui de Fatima Daas, qui dans La Petite dernière, roman largement autobiographique, raconte la jeunesse d’une petite fille qui découvre son homosexualité dans une famille musulmane venue d’Algérie.

• Encore un livre pour Alexandra, celui de Paul B. Preciado, Je suis un monstre qui vous parle. Un appel à la transformation des discours et des pratiques psychologiques et psychanalytiques, notamment pour expliquer que les théories de la différence sexuelle, de Freud et Lacan, étaient aujourd’hui dépassées.

• Antoine vous renvoie vers les Histoires pédées du Collectif Pou, des nouvelles écrites par Antonin Crenn, Alexandre Bédier, Patrick Autréaux et bien d’autres. C’est disponible pour collectifpou.fr et aussi à la librairie Les Mots à la Bouche !

• Pour continuer à militer pendant le reconfinement, Colin vous propose de donner un peu d’argent au Fonds d’Action Sociale Trans, créé par Acceptess-T et le comédien Océan.

• Gouine des champs vous donne rendez-vous sur son compte Instagram, où elle vous propose des stickers des champs à coller partout dans vos patelins, parce que les queers ne sont pas qu’en ville !

