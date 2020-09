le vin , le lieu et la formule n°10, samedi 19 septembre

Le 18 septembre de 18 heures à 19 heures, le Vin, le Lieu et la Formule fait sa rentrée ! A cette occasion, nous vous proposons une émission un peu particulière … nous aurons le plaisir d’interviewer en direct les réalisateurs de la web série Vie Douce diffusée sur Youtube, Célia Millat et Bastien Garcia, une série que nous vous conseillons vivement d’aller voir ! Nous parlerons amour, amitié, famille mais aussi doute, quête et solitude. Le tout agrémenté, comme à notre habitude, d’une bon vin !

Lien du 1er épisode : https://youtu.be/TvkTijBhguY N’hésitez pas à suivre l’association Le vin, le lieu et la formule sur Facebook : https://www.facebook.com/LeVinleLieuetlaFormule