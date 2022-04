Le Journal Influenceur 03.2022 # chronique Italo Moderno – REB

Le journal Influenceur – vendredi 1 er avril 2022

Avec Léando Barzabal, Blason, le label Art de Rien, Closer Festival, Reb, Italo Moderno

sorties:

La musique de REB fait l’alliance du chaud et du froid, de la chanson française et de la pop. Une histoire de dualités, entre textes mélancoliques et productions électro. Son premier single, Ici et Maintenant, paraîtra le 6 mai et sera suivi de son premier EP. Concerts à venir : release party du single Ici et Maintenant aux Disquaires, le 12 mai

Le Journal Influenceur – la trimestrielle de découverte musicale – le vendredi de 21 à 22h30 – production et réalisation Eglantine Laval.