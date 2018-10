Le jazz est-il une musique forcément politique? 05.11.18

Le jazz vient d’une communauté qui a souffert de la ségrégation et qui s’est battue pour ses droits. De « strange fruits » de Billie Holiday à « Nation time » de Joe McPhee cette musique a parfois été une caisse de résonance des réalités et préoccupations sociales des afro-américains. Pourtant peut-on considérer que le jazz est forcément politique? Certes si cette musique fait maintenant partie de la culture mondiale, elle est née dans une culture singulière et marquée par des déterminants socio-politiques forts… Alors le jazz et les musiques qui s’y rapprochent sont elles des faits culturels et occasionnellement politiques ou davantage?

Pour en parler ce soir nous recevons le pianiste François Tusques dont la discographie comporte de nombreuses références aux grandes préoccupations politiques de ces cinquante dernières années, la percussionniste et compositrice Mirtha Pozzi pour qui s’intéresser aux mythes pré-colombiens peut s’assimiler à un acte politique et le percussionniste et compositeur Pablo Cueco qui a, entre autres, participé à la conception d’événements politiques et syndicaux.