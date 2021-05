Le jazz en Afrique du sud : histoire d’un métissage entravé 03.05.21

Progressivement dès la fin du 19ème siècle en Afrique du sud un système de ségrégation va se mettre en place aboutissant à une mise à l’écart politique et sociale des individus considérés comme non blancs.

Ce projet politique va connaître sa triste apogée en 1948 et alors que des mouvements de décolonisation naissent un peu partout en Afrique et en Asie, alors que les africains américains posent les fondations de la lutte pour l’égalité des droits; l’Afrique du sud va marcher à contre courant de l’histoire. Des déplacements de population sont organisés ainsi qu’une répression violente à l’endroit de toutes celles et ceux qui s’opposaient à ces lois d’apartheid.

Au départ la communauté internationale préféra ne pas savoir et continua même à entretenir des relations diplomatiques et commerciales avec ce pays qui avait établi une prison à ciel ouvert pour une partie de sa population, précisément celle dont les origines étaient intimement liées à cette terre.

Le régime d’apartheid commença à se fissurer dans les années 80 et s’effondra définitivement en 1994. Comment durant ces années d’apartheid, les noirs organisèrent une vie artistique et musicale en particulier? Nous allons le voir ce soir en prenant l’angle du jazz.

Du jazz sud africain nous connaissons Hugh Masekela, Dollar Brand alias Abdullah Ibrahim et Chris McGregor pour les plus avertis d’entre nous. Tous ces musiciens ont exercés leur art en dehors de l’Afrique du sud, mais il y a aussi eu sans discontinuité une scène jazz à l’intérieur des frontières du pays, c’est là l’une des particularités du jazz sud africain.

Nos invités.

Denis-Constant Martin est chercheur associé au au Centre LAM (Les Afriques dans le monde) de Sciences-Po Bordeaux, il a publié de nombreux articles très documentés sur l’histoire des musiques d’Afrique du sud et sur le jazz en particulier.

Bernard Cros est enseignant chercheur à l’université de Nanterre et parmi ses nombreux domaines de recherche, figure l’Afrique du sud contemporaine, il s’est notamment intéressé aux médias de ce pays.

Programmation musicale

-Winston Mankunku Yakhal’Inkomo

-Bantu Glee Singers – Ndun duma

-NANCY JACOBS AND HER SISTERS Meadowlands

-dollar brand mannenberg

-Chris McGregor and the Castle Lager Big Band – Switch

-Zim Ngqwana_Qula Kwedini

Réalisation Adel Ittel

Production Olivier Delaporte

Bibliographie

Soweto jazz, blues, popular music & politics in south Africa

par Bernard Cros

Sounding the Cape, Music, Identity and Politics in south Africa

par Denis-Constant Martin

Our kind of jazz : musique et identité en Afrique du Sud

par Denis-Constant Martin