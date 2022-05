Le jazz au Japon 02.05.22

Pour ce numéro on part au Japon. Ce pays a d’abord fasciné les amateurs de jazz car nombre de rééditions de qualité y étaient produites..

Mais depuis quelques années c’est pour ses musiciens que le Japon intéresse, tant mieux. Fidèle à notre orientation, c’est plutôt les chemins de l’avant garde que nous allons emprunter pour visiter ce pays, l’avant garde des pionniers et celles des successeurs, mais il ne s’agira hélas que d’un aperçu.

De nombreux musiciens et enregistrements manquent à l’appel, à vous de poursuivre les découvertes.

la playlist

Mototeru Takagi Motoharu Yoshizawa – La vie en rose

extrait de l’album « duo & solo live at galerie de café Tokyo 1987 1989 »

nadja 21 kkj 9019/21

Toshi Tsuchitori – Bering Road

extrait de l’album « Jomon-ko/Spirit dance «

ryuko gakusha rg 8

Hozan Yamamoto – Silver World

extrait de l’album « 銀界 = Ginkai «

universal music / philips uccj 9205

Miya Masaoka Trio – TraJapanese Folk Song

extrait de l’album (Monk’s Japanese folk songs »

dizim records 4104

Yamashita Yosuke Trio – Communication

extrait de l’album « Mokujiki »

super fuji discs fjsp 35

Masahiko Togashi & Masayuki Takayanagi – outer pulsation

extrait de l’album « pulsation »

diw 3946 nkcd 4487

Satoh Masahiko & Saifa – Mr Joke

extrait de l’album « live at moers tribute to Masahiko Togashi »

baj records bj cd 0026

Itaru Oki – Sakura

extrait de l’album « Paris Ohraï »

ohrai records 540 004

Izumi Tachibana Duo – Charamela

extrait de l’album « to whom a melody belong ? «

q-train qtra-0001

Yamash’ta & the Horizon – sunrise From West Sea –

extrait de l’album « sunrise from west sea live «

we want sound wws cd 59

programmation, animation, réalisation Olivier Delaporte