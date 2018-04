Le fondeur de son et l’A.R.B.F 09.04.18

Ce soir nous recevons Yoram Rosilio et Jean Michel Couchet, le premier est l’instigateur du Anti Rubber Brain Facctory, le second en est l’un des membres. L’ARBF n’est pas un big band de plus mais un collectif animé par une certaine idée de la rencontre entre le jazz et d’autres traditions musicales. Mais l’ARBF est aussi l’une des formations issues de l’association du fondeur de son, nous en parlerons aussi avec nos deux invités. Côté musique, pour vous donner une idée, si vous avez aimé les expériences de Sun Ra en Egypte, le dernier cd de l’ARBF « Marokait » a de grandes chances de vous plaire.