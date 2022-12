Le Congrès 2022 du SNAPcgt : État des lieux : salaire à vie, sécurité sociale pour tous·tes, des utopies ? // 2.12.22

Quel avenir pour les artistes auteur·es ?

Tous les trois ans, le Syndicat National des Artistes Plasticien·nes CGT, structure syndicale représentative, programme un cycle de tables rondes ouvertes à tous les acteur·rices des arts visuels, à l’occasion de son congrès. Les bouleversements de ces deux dernières années ont contraint de le reporter. Cette année, le SNAPcgt a tenu. L’action syndicale fut intense pour batailler et faire admettre, avec les camarades du spectacle vivant, que les métiers de la création prétendument « non essentiels » sont indispensables.

Les 14 et 15 octobre 2022, des artistes, expert·es, spécialistes et représentant·es de structures professionnelles ont été invité·e·s à partager des points de vue sur les conditions économiques et sociales avec lesquelles l’artiste-auteur·rice au travail compose et se confronte au quotidien, notamment à l’absence de rémunération. Une réflexion collective sur les améliorations voulues par les artistes et l’ouvrir aussi aux utopies.

Radio Campus Paris présente une série de 12 épisodes structurée autour des trois tables rondes programmées à la Bourse du Travail de Paris.

Comment améliorer le quotidien des artistes-auteur·rices ? (Épisodes 1-4)

État des lieux : salaire à vie, sécurité sociale pour tous·tes, des utopies ? (Épisodes 5-8)

Discriminations, comment les identifier et les combattre dans le monde de l’art ? (Épisodes 9-12)

Au programme de ces quatre épisodes, la rediffusion de la table ronde « État des lieux : salaire à vie, sécurité sociale pour tous·tes, des utopies ? » avec Grégory Jérôme (coordinateur du centre de formation des plasticiens intervenants à la HEAR et membre du groupe Economie Solidaire de l’Art), Aurélien Catin (auteur et membre de La Buse) et Denis Gravouil (pour la CGT Spectacle), animée par Anne Moirier (artiste plasticienne, SNAPcgt).

Un état des lieux définira la particularité des carrières artistiques aujourd’hui, les spécificités françaises, relativement à l’international, l’évolution des droits d’auteurs et des relations artistes/diffuseur·ses. Comment les réguler et trouver de nouvelles sources de financement ?

Des alternatives socio-économiques seront ensuite présentées :

Le Salaire à Vie, salaire à qualification pour tous·tes, initié par Bernard Friot, porté par le mouvement d’Éducation Populaire Réseau Salariat, vu sous l’angle des artistes-auteurs.

Un Nouveau Statut du travail salarié, par la Confédération Générale du Travail.

La Sécurité Sociale Intégrale incluant les assurances maladie, maternité, vieillesse et allocations familiales (aujourd’hui insuffisamment couverts), accidents du travail et maladies professionnelles (à construire dans le régime général), une garantie de revenus complémentaires relevant de l’Unedic, pour les artistes et les travailleur·euses non salarié·es, est revendiquée par le SNAPcgt.

Episode 5 : L’assurance chômage et le statut artistes-auteur·rices

Episode 6 : Salaire pour tous·tes : les artistes, le marché de l’art et les droits d’auteur

Episode 7 & 8 : à venir

Production : Clara Rivoisi Musique d’intro : 1up Collectif – « Garag3 » Coordination : Philipp Fischer

Table ronde 3 : « Identifier et combattre les discriminations dans le monde de l’art » avec Sophie Vela (Les Mots de Trop), Marie Docher (photographe) et Pascale Obolo (cinéaste et plasticienne)