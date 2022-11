Le Congrès 2022 du SNAPcgt : Comment améliorer le quotidien des artistes auteur·es ? // 18.11.22

Quel avenir pour les artistes auteur·es ?

Tous les trois ans, le Syndicat National des Artistes Plasticien·nes CGT, structure syndicale représentative, programme un cycle de tables rondes ouvertes à tous les acteur·rices des arts visuels, à l’occasion de son congrès. Les bouleversements de ces deux dernières années ont contraint de le reporter. Cette année, le SNAPcgt a tenu. L’action syndicale fut intense pour batailler et faire admettre, avec les camarades du spectacle vivant, que les métiers de la création prétendument « non essentiels » sont indispensables.

Les 14 et 15 octobre 2022, des artistes, expert·es, spécialistes et représentant·es de structures professionnelles ont été invité·e·s à partager des points de vue sur les conditions économiques et sociales avec lesquelles l’artiste-auteur·e au travail compose et se confronte au quotidien, notamment à l’absence de rémunération. Une réflexion collective sur les améliorations voulues par les artistes et l’ouvrir aussi aux utopies.

Radio Campus Paris présente une série de 12 épisodes structurée autour des trois tables rondes programmés à la Bourse du Travail de Paris.

Comment améliorer le quotidien des artistes-auteur·es ? (Épisodes 1-4)

État des lieux : salaire à vie, sécurité sociale pour tous·tes, des utopies ? (Épisodes 5-8)

Discriminations, comment les identifier et les combattre dans le monde de l’art ? (Épisodes 9-12)

Au programme des quatre premiers épisodes, la rediffusion de la table ronde « Comment améliorer le quotidien des artistes-auteur·es ? » avec Wilhelmina Huguet (SAIF), Fabrice Geerts (CGT URSSAF) et Coline Bouret (LFI / Union Populaire), animée par Gilles Fromonteil (anciennement SNAPcgt, Maison des Artistes et SAIF).

Vivre de nos métiers, améliorer les rémunérations et sécuriser la contractualisation : Le SNAPcgt, avec d’autres organisations professionnelles, a participé à créer La Saif, Organisme de Gestion Collective, qui répartit un complément de revenus en Droits d’Auteurs Collectifs. Cette Société d’Auteurs, véritablement démocratique, est aussi par ses moyens humains et matériels, un atout de défense des intérêts individuels des autrices et auteurs.

Lutter contre l’abandon de droits sociaux en restaurant leur accès : Les dysfonctionnements liés au transfert des organismes de sécurité sociale AGESSA et Maison des artistes à l’URSSAF Limousin sont le résultat d’une politique qui déshumanise l’accès aux services publics. 70% des dossiers concernant des personnes résidant en Île-de-France, nous demandons d’y ouvrir une antenne URSSAF Artistes-Auteurs permettant un accueil physique compétent. Un service pour toutes et tous, attentionné au suivi des indemnités journalières lors des arrêts maladie ou des congés maternité, à une prise en compte attentive des trimestres retraite, à l’harmonisation, avec les CAF, du droit aux allocations familiales, logement, adulte handicapé, RSA, quand survient un blocage particulier que l’automatisation ne sait résoudre.

Production : Clara Rivoisi Musique d’intro : 1up Collectif – « Garag3 » Coordination : Philipp Fischer

Retrouvez les autres podcasts de cette série les vendredis à 14h jusqu’au 23 décembre.

Table ronde 2 : « État des lieux : salaire à vie, sécurité sociale pour tous·tes, des utopies ? » avec Nathalie Moureau (économiste, spécialiste de la Culture), Aurélien Catin (auteur et membre de La Buse) et Denis Gravouil (pour la CGT Spectacle)

Table ronde 3 : « Identifier et combattre les discriminations dans le monde de l’art » avec Sophie Vela (Les Mots de Trop), Marie Docher (photographe) et Pascale Obolo (cinéaste et plasticienne)