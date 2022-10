Le Cauchemar de Séville – Nuit Blanche 2022 // 01.10.22

Radio Campus Paris s’associe à la Nuit Blanche, nocturne parisienne d’art pluridisciplinaire qui fête ses 20 ans cette année.

Quarante ans après le match notoire baptisé « Cauchemar de Séville », plongez dans le spectacle du même nom de Massimo Furlan. Performance et match de foot en même temps, Le Cauchemar de Séville reconstitue la demi-finale de la Coupe du monde France-Allemagne de 1982 au plus près, retraçant les mouvements, les actions et les drames telle une chorégraphie, rejoué sans ballon et sans équipe adverse.

Le Cauchemar de Séville est diffusé sur nos ondes sous forme de commentaire sportif par Vincent Simmoneaux et Cyrille L’Helgoualch, en direct depuis le stade Sébastien Charléty dans le 13e arrondissement de Paris.

Une coproduction Numero23Prod et Les Tombées de la Nuit dans le cadre de l’Olympiade Culturelle de Paris 2024, avec le soutien de la Ville de Lausanne, de Pro Helvetia, du Canton de Vaud, de la Ville de Rennes, de la Région Bretagne, du Département Ille-et-Vilaine et du Ministère de la Culture.

