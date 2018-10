Bienvenue à toutes et à tous, à bord de notre bateau ivre !

Nous vous proposons au cours des 9 prochains mois, à raison d’une fois par mois, de partir avec nous en territoire de poésie, à la découverte de territoires inconnus, dangereux et passionnants.

Le but de cette émission sera simple : rendre la poésie contagieuse et inévitable.

Alors sans plus tarder, larguons les amarres : nous partons sur les terres du cyclope…