LCSLT : 23.05.18 // La Bourgogne, hors des sentiers battus.

Une heure ce mois-ci consacrée à la Bourgogne. Mais quelle Bourgogne mes amis ? Celle de la Romanée-Conti ? Pas encore malheureusement : ça c’est lorsque notre émission sera sur Europe 1 ! En attendant, on se contentera de celle qu’on peut s’offrir lorsqu’on est intermittent du spectacle ou quand on fait de la radio associative, bref : la Bourgogne qui intéressera les amateurs de vins qui se demandent s’il est encore possible de se délecter d’un beau pinot ou d’un joli chardonnay avec un billet de 10 ou 20 euros grand maximum. Exit les grands crus bien entendus, victimes d’un jeu de spéculation qui touche à l’absurde, exit aussi la majeure partie des premiers crus, exit, enfin, les noms de villages réputés : Nuits St Georges et consorts… Place aux appellations périphériques en permanente évolution : dans le mâconnais, mais aussi à Maranges, St Romain, en Côte Chalonnaise, en Hautes Côtes de Nuits et de Beaune, ou encore dans l’Yonne, à Coulanges la Vineuse… Tous ces coins, méconnus du grand public, au cœur desquels se cachent pourtant de petites merveilles ou plus simplement de bonnes affaires. Vignobles des plus complexes, la Bourgogne est un puzzle géologique et administratif dont nous allons détacher ici quelques pièces, un verre à la main comme toujours.

Magali Bernard, vigneronne à Coulanges-la-Vineuse, à la tête du domaine du Clos du Roi.

Laurent Gotti, journaliste vin et spécialiste de la Bourgogne à la revue Terres de Vins, collaborateur du guide Hachette Vins et auteur du blog All About Burgandy.

Une émission préparée et présentée par Louis Michaud, avec Lise Côme, Fabrice Tessier, Yann Diologent.

Technique : Hugo Durand.