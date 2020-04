L’émission mensuelle l’Avenir de l’art est diffusée le vendredi de 22H30 à minuit.

la vocation de ce journal critique de l’art est de diffuser la jeune génération d’artistes et rendre compte des enjeux de réflexions, de pratiques et de statut de l’art aujourd’hui, entre essai d’anticipation et feuilleton de prospection.

~ Réalisation et production: Eglantine Laval, avec la complicités des invités et artistes diffusés.

Artiste et chroniqueuse engagée dans la diffusion de la jeune création à la croisée des arts contemporains et de la scène underground (L’express de Minuit, Revue& Corrigée ) commissaire indépendante de L’Idiot Festival. Produit l’émission Fun Thugs sur Radio Campus réalisée collectivement de 2017 à 2019 avec Johanna Beaussart, Elias Saiti, Florian Hiboux, Laura Elias. Ainsi que le cycle L’Art ou La vie axé sur les problématiques liant Art et société.

Bonne écoute sur radio Campus Paris.