Le Virtual Dream center a été pensé par Jean-Baptiste Lenglet et réalisé collectivement par différents artistes. Entre interface vidéo, artiste run-space et oeuvre multimédia, le Virtual Dream est un espace alternatif où se rencontrent des oeuvres plastiques réelles ou fictives dans un espace sur mesure et mis en son.

Production et réalisation Eglantine Laval.

> L’Avenir de l’Art – émission diffusée le deuxième vendredi du mois – de 22H30-minuit