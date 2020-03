L’Avenir de L’Art # PASSION TAPES

~ Passion TAPES est un programme à la découverte des labels cassettes d’aujourd’hui. Musique, scène émergente, underground Paris.

Jeunes labels de Paris et banlieue, affaires de bandes et de magnétisme intramuros, cette première collection de playlists livre des inédits à peine mixés, juste édités et pour la première fois ouvert au grand public sur les ondes. Ces labels ont entre 10 et pour les derniers à peine deux ans d’existence. Leur diffusion convie aux préliminaires à une histoire des labels K7 actuels.