L’Avenir de l’Art # Le Journal Influenceur – Prosper Legault ‘Bienvenue dans la Vi(ll)e’

Le Journal Influenceur, vendredi 11 décembre 2020, de 21h à 22H30.

Ce soir nous rejoignons Prosper Legault, jeune artiste ‘plastique’ et chanteur, pour un dédale dans l’antre de l’Eglise St Eustache au coeur de Paris à la découverte de son installation, et de ses sons ainsi que ceux d’Arman Bultheel ( Agar Agar ) Hugo Verkenlux, Maël Boga amis et auteur des progs accompagnant les paroles de Prosper.

>>Tracks:

– Armand Bultheel aka basic human, average joy

– Prosper, En Toukhamon ( prod Armand), Tout se désagrège ( inédit prod Missize Kati), Laisse les Misss faire ( prod Mister Modo), Travailleurs ( prod Mad Rey), Atomic Dislexia ( Inédit – prod Mad Rey), Fiancés

– Missize Katie, Lux Sound

– Prosper, Sous tes reins ( prod Mad Rey).

-Maël Boga, HiHO

–Prosper, Elle, ma muse ( prod Armand), Le tissu vert ( prod Mad Rey), Folie Douce ( prod Mad Rey).

– Maël Boga, mix, extrait ( live pour L’Express de Minuit sur StationStation radio à la Station Gare des Mînes, 2018.)

‘Bienvenue dans la Vi(ll)e’ de Prosper Legault, une installation visible jusqu’au 2 février 2021 Eglise Saint Eustache. Une commande initiée conjointement par les Beaux-arts de Paris et Rubis Mécénat