L’Avenir de l’Art # 70 ans de Jeune Création ~ secrets de jouvence

Vendredi 3 janvier 2020 de 22H30 à minuit.

Nous recevons pour l’Avenir de l’Art Jérémy Chabaud, directeur de Jeune Création, association reconnue pour sa sélection annuelle d’artiste et l’organisation de son salon d’exposition, Pierre-Marie Drapeau Martin artiste et commissaire associé sur la 69ème édition de Jeune Création ainsi que Joachim Pflieger, directeur général de la Fondation Fiminco, qui accueil cette année l’exposition sur le site de Romainville et répondra à distance au court entretien sur son activité.

A bientôt 70 ans d’existence il est intéressant d’aller à la rencontre de cette micro-organisation dans une période où elle s’affirme symboliquement en tant qu’ institution. Avec nos invités nous tenterons d’appréhender le fonctionnement interne, le travail collectif et stratégique qui a permis d’envisager la pérennisation de la vocation de Jeune Création: le soutien aux jeunes artistes.

Pierre-Marie Drapeau-Martin et Jeremy Chabaud

Vue de ‘l’exposition dans l’exposition’ de la 69ème édition de Jeune Création.

Joachim Pfleiger, directeur général de la Fondation Fiminco.

Le site de la Fondation Fiminco à Romainville ( 93 )

>L’Avenir de l’Art – émission diffusée le deuxième vendredi du mois – de 22H30-minuit — Production et réalisation Eglantine Laval.