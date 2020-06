L’Avenir de l’Art # Folklore

Vendredi 19 juin 2020, 22H30-00H.

Ce vendredi soir nous avons réuni la parole des co-commissaires de l’exposition Foklore, Marie-Charlotte Calafat, responsable du pôle documentaire et du secteur Histoire au Mucem et Jean-Marie Gallais, responsable de la programmation au Centre Pompidou Metz. L’exposition qui offre une vision kaléidoscopique du thème à travers son acception en art, en Histoire et au regard de la construction politique de l’identité nationale, sera ouverte au public jusqu’au 4 octobre 2020 au Centre Pompidou Metz, avant de voyager au Mucem à Marseille.

Playlist: 1 Duncan Pinhas 2 Vaarinpolkka-Korpiklaani – 3 Le roi a fait battre un tambour- La Féline – 4 Amsterdamm-David Bowie – 5 Jambinai -6 Mon pays est ici – Marie Laforet

>>L’Avenir de l’Art – émission diffusée un vendredi par mois – de 22H30-minuit — Production et réalisation Eglantine Laval & Gaël Salefranque.