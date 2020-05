L’Avenir de l’Art # Charlemagne Palestine & l’Orchestre Inharmonique de Nice

Vendredi 22 mai 2020, 22H30-00H.

LOIN : L’Orchestre Inharmonique de Nice donne une représentation publique par an depuis plus de 7 ans, jeune initiative de Gauthier Tassart, artiste enseignant à la Villa Arson et membre du groupe I Apologize.

Cette année l’artiste musicien Charlemagne Palestine contemporain des années Fluxus, est convié à accompagner l’Orchestre. Il revient entre autre sur l’émergence de la communauté d’artistes de Soho à NYC à la fin des années 1960.

> A l’écoute des extraits originaux de l’Orchestre Inharmonique de Nice et ses répétitions 2018 ( accompagné par Jean-Marc Foussat ) et 2020 ( accompagné par Charlemagne Palestine ).

Affiche c. Arnaud Maguet, label Les Disques en Rotin Réunis.

Musiques originales inédites de Claire Gapenne aka Terrine, Arthur Soyer et Nathan Roche*, Trois-quarts taxi system et City Dragon *.

Playlist: 00 Audio demo okay, Trois-quarts taxi system – 58:00 Homeric Cheeses, City Dragon -62 Flat Tyre Velib, Jacaranda,Nathan Roce – 69 Grand Pas, Claire Gapenne aka Terrine – 71:40 Car Crash control, Fuck Drum,Trois-quarts taxi system -78 Homeric Cheeses, City Dragon – 85:30 Ne jouez pas avec les chiens, Trois-quarts taxi system-88:30 Meurtre à domicile, Arthur Soyer.

Nathan Roche, tracks inédits.

City Dragon, tracks inédits, album à paraître sur Euphonic Recordings.

Merci à tous les participants investi dans la réalisation de l’émission et à tous ceux qui ont rendu possibles les rencontres autour de l’Orchestre Inharmonique depuis 2018.

