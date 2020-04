L’Avenir de l’Art # Avant la fin d’un monde – ‘Bâtir la civilisation du temps libéré’

Vendredi 24 avril 2020, 22H30-00H.

Ce soir dans une chronique exceptionnelle Avant la fin d’un monde nous évoquerons avec trois correspondants: misères, décadence et grandeurs de la création.

Grégory Jerôme est chargé de mission à la HEAR Haute école des arts du Rhin à Strasbourg et conseillé juridique particulièrement impliqué sur les questions de définitions de statut et de rémunérations des artistes. Il évoquera Bâtir la civilisation du temps libéré d’André Gorz.

Nous rejoindrons ensuite un trio actif au Générateur. Anne Dreyfus, Deed Julius et Léa Dasenka mettent en place avec quelques artistes un show de performance inédit tous les samedis soirs: Zoom Your Frasq. > Pour s’inscrire contacter lea.egrelon@legenerateur.com

Pacôme Thiellement enfin élucidera jusqu’à minuit quelques pages du grimoire où dorment les Bourguignons, Shakespeare, internet, la ville de Paris, la cigarette électronique, et au milieu desquelles chercher l’oracle et accéder à la prophétie. Ces quelques jalons pourraient vous guider vers son dernier livre ‘Tu m’as donné de la crasse et j’en ai fait de l’or’ .

Cette émission a été réalisée home-radio improvisée, nous vous prions de nous excuser pour la qualité des enregistrements.

> Musiques originales inédites de Claire Gapenne aka Terrine, Arthur Soyer et Nathan Roche.

Playlist: 00 Tsingy, Arthur Soyer – 04:15 Grand Pas, Claire Gapenne – 17:48 Meurtre à domicile, Arthur Soyer – 33.03 Tourne en rond, Claire Gapenne – 50:20 One Woman, Nathan Roche* – 01:01:50 Bach is dead, Arthur Soyer – 01:19:47 No bossa, Claire Gapenne – 01:27:40 Note de coeur, Arthur Soyer.

Nathan Roche, E.P. à paraître en 7″ chez Gone With the Weed.

>>L’Avenir de l’Art – émission diffusée le deuxième vendredi du mois – d 22H30-minuit — Production et réalisation Eglantine Laval.