Laurent Saïet: l’appel de Lovecraft 24.09.18

Ce soir en première heure nous serons plus « Co » que « jazz » et nous allons au devant de quelques sombres mystères. Nous recevons en effet Laurent Saïet qui vient de sortir un cd inspiré de l’oeuvre de l’écrivain américain H. P. Lovecraft. Entre éléctro sombre, accents post rock et un peu jazz quand même pour peu que l’on élargisse les frontières du jazz, Laurent Saïet nous propose la bande son d’un film imaginaire ou une musique pour des images fantasmatiques.

En seconde heure nous tissons des liens entre jazz et science fiction puis nous changeons carrément de registre en examinant la face helléniste du jazz à travers deux démarches différentes de rencontre entre le jazz et les musiques grecques. C’est une rentrée qui démarre fort non?

Liste des titres et références:

-Laurent Saïet « providence »

-Laurent Saïet Dagon

—Laurent Saïet « Insmouth »

-Laurent Saïet « Ctulu »

tous extraits de l’album « The call of Lovecraft »

– Mark Turner, « Lathe of Heaven »

https://www.discogs.com/fr/Mark-Turner-Quartet-Lathe-Of-Heaven/release/6056415

-Joce Mienniel « l’ouverture »

http://www.jocemienniel.com/jocemienniel/TILT.html

-Grupo Um « Porta Sem Nexo »

https://www.discogs.com/fr/Grupo-Um-Marcha-Sobre-A-Cidade/master/619795

-Yoram Rosilio & Anti Rubber Brain Factory, « Milo Kai Mandarini »(

https://lefondeurdeson.bandcamp.com/album/reynas-del-mediterraneo-volume-1

-Yoram Rosilio & Anti Rubber Brain Factory, « Baglamatchka »

https://lefondeurdeson.bandcamp.com/album/reynas-del-mediterraneo-volume-1

-Papadopoulos, Floridis, Kowald « Movement 3 »

https://www.discogs.com/fr/Floros-Floridis-Peter-Kowald-Ilias-Papadopoulos-Pyrichia/release/1256653