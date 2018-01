Ce soir Jazz and Co reçoit le pianiste Laurent Coq. Il a puisé son enseignement à la source de Mulgrew Miller ou John Hicks entre autres. Récompensé par des prix tels que celui de l’académie Charles Cros, Laurent Coq se fait aussi remarquer pour son engagement dans une réflexion sur la situation du jazz en France mais aussi pour ses prises de position autour du lien entre tradition et innovation. On va donc parler de musique mais aussi de ce qui constitue la musique et le jeu d’un musicien.