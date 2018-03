Dans notre émission du Dimanche 18 Mars 2018 à 21 heures, nous parlons de Supervision musicale et, pour animer cette discussion, nous recevons quatre invités : Elodie Siliart – Co-Head of Music @ Prodigious Sounds / Groupe Publicis, Marine Cremer – Superviseur Musical @ DDB Paris, Nicolas Farcy – Music Supervisor @ MYMA et Rémi Agostini – Directeur Général @ Tele Music.