L’Atelier de Cédric : Musiques Urbaines // 24.12.17

Dans notre émission du Dimanche 24 Décembre à 21 heures, nous parlerons des musiques urbaines et, pour animer cette discussion, nous recevons quatre invités : Pauline Raignault – Chef de projet local et international chez Polydor, un label d’Universal Music France, Karim Thiam – co-fondateur (avec Ouharif Boulegroune) de H24 Mazik, qui gère notamment les relations entre musique et marques, Eric Bellamy – Fondateur de Yuma Productions, société de production de spectacles basée à Lyon et ex-directeur de La Lyonnaise Des Flows et Fif – co-fondateur du média Hip-Hop Booska-P lancé en 2005.