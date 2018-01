Dans notre émission du Dimanche 21 Janvier 2018 à 21 heures, nous parlerons des Journalistes spécialisés Musique et, pour animer cette discussion, nous recevons trois invités : Patrice Bardot – Directeur des Rédactions au magazine TSUGI, Mathieu Alterman – Journaliste et Maxime de Abreu – Journaliste et Coordinateur de la rubrique Musique aux Inrocks.