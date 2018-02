L’art du trio avec Jean Charles Acquaviva 26.02.18

Un piano, une contrebasse et une batterie; c’est une formule mythique à laquelle se sont essayé les noms les plus prestigieux du jazz. A n’en pas douter cette configuration intéresse fortement Jean Charles Acquaviva puisqu’il l’expérimente depuis plusieurs années. Arpentant les scènes nationales depuis plus d’une dizaine d’années, des clubs aux festivals, il vient au micro de jazz and co pour évoquer son parcours mais aussi les secrets de cette formule magique du trio qu’il partage avec Bertrand Beruar et Antonin Violot, ce dernier rencontré au CMDL de Didier Lockwood.