Après plus de 12 ans à mélanger poésie, slam et humour avec le Grandiloquent Moustache Poésie Club, puis la Moustache Academy, Astien et Mathurin (toujours accompagné de leur collègue Ed Wood) se lance dans le stand up et monte leur propre scène ! Ca se passe au Lou Pascalou un mercredi par mois, la première est le 2 octobre et l’on en parle avec eux dans l’Apéro !