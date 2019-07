L’Apéro // Le Grand Show Time improvise // 22.07.2019

On continue de se demander encore si on peut rire de tout, mais personne ne se demande si on peut rire partout. Nous avons la réponse : c’est oui, et surtout ici ! Ce soir, nous trinquons au thé glacé, tiède avec Farid Rezgui, Sébastien Le Nevé et Astien Bosche. Ils font partie de la troupe d’improvisation du Grand Show Time qui se produit au Point Virgule jusqu’à samedi. Au programme, plusieurs improvisations, un sketch de Maxime Fassiotti, une chronique rouble et roublardise d’Hugo Passard et pour finir, nos trois invités réaliseront un rap qui résumera cette heure passée en leur excellente compagnie.

Présentation : Pitoum // Chroniques : Maxime Fassiotti, Hugo Passard // Réalisation : Margot Page // Coordination & Web : Alexandra Delbot